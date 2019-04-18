Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Заработал в 2 раза больше: Радий Хабиров отчитался о своих доходах

Заработал в 2 раза больше: Радий Хабиров отчитался о своих доходах

Добавлено: 18.04.19
Просмотров: 78
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Заработал в 2 раза больше: Радий Хабиров отчитался о своих доходах

Врио главы Башкирии отчитался о доходах своей семьи за прошлый год. С января по декабрь 2018 года Радий Хабиров заработал 4 млн рублей, его жена Каринэ – 242 тысячи рублей. Отметим, что будучи главой Красногорска, его доход составлял порядка 2 млн 325 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru

Опубликован список самых богатых политиков Башкирии

Читайте также:

Опубликован список самых богатых политиков Башкирии
В собственности у Хабировых есть Porsche Cayenne, а также две квартиры, дом, участок земли и гараж. В пользование временно исполняющему обязанности главы Башкирии также предоставлена квартира и государственная дача.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Опубликован список самых богатых политиков Башкирии
Это интересно
Опубликован список самых богатых политиков Башкирии
В Башкирии 175 млрд рублей направят на улучшение жизни населения
Экономика
В Башкирии 175 млрд рублей направят на улучшение жизни населения
В Башкирии на единовременные выплаты по рождению первого ребенка выделили 523 млн рублей
Экономика
В Башкирии на единовременные выплаты по рождению первого ребенка выделили 523 млн рублей
В Башкирии на гранты главы РБ выделяется 50 млн рублей
Политика
В Башкирии на гранты главы РБ выделяется 50 млн рублей
Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы
Политика
Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Хабиров поручил выделить 1 млрд рублей на компенсацию родительской платы за детские сады
Политика
Хабиров поручил выделить 1 млрд рублей на компенсацию родительской платы за детские сады
Жена Радия Хабирова Каринэ, назначенного на днях врио главы Республики Башкортостан, родилась и выросла в Майкопе
Это интересно
Жена Радия Хабирова Каринэ, назначенного на днях врио главы Республики Башкортостан, родилась и выросла в Майкопе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: