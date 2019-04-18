Заработал в 2 раза больше: Радий Хабиров отчитался о своих доходах
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Врио главы Башкирии отчитался о доходах своей семьи за прошлый год. С января по декабрь 2018 года Радий Хабиров заработал 4 млн рублей, его жена Каринэ – 242 тысячи рублей. Отметим, что будучи главой Красногорска, его доход составлял порядка 2 млн 325 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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