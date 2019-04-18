Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом

Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом

Добавлено: 18.04.19
Просмотров: 65
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом

Кандидат в главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин является его врагом. Такое заявление шоумен сделал в интервью украинским СМИ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Журналисты спросили Зеленского, является ли Путин для него врагом. «Конечно», — цитирует «Газета.ru» ответ шоумена. Ранее Зеленский пообещал украинцам провести переговоры с российским лидером о мире в Донбассе. Он подчеркнул, что такая встреча должна пройти в присутствии западных представителей.

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Лидером голосования стал шоумен Зеленский с результатом 30,24%. На втором месте действующий президент государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95%. Второй тур выборов в стране состоится 21 апреля.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны
Политика
Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Политика
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
Политика
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
В России появились две награды: «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ»
Человек и закон
В России появились две награды: «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ»
Путин выступил за отмену долевого строительства
Политика
Путин выступил за отмену долевого строительства
Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на 79 вопросов
Общество
Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на 79 вопросов
Путин предложил при участии Минобороны подготовить атлас мира с российскими названиями
Общество
Путин предложил при участии Минобороны подготовить атлас мира с российскими названиями
Владимир Путин попытался успокоить плачущую девочку на церемонии вручения ордена «Родительская слава» в Кремле
Общество / Это интересно
Владимир Путин попытался успокоить плачущую девочку на церемонии вручения ордена «Родительская слава» в Кремле
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: