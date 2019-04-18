Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом

Кандидат в главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин является его врагом. Такое заявление шоумен сделал в интервью украинским СМИ, сообщает сайт Newsbash.ru.



Журналисты спросили Зеленского, является ли Путин для него врагом. «Конечно», — цитирует «Газета.ru» ответ шоумена. Ранее Зеленский пообещал украинцам провести переговоры с российским лидером о мире в Донбассе. Он подчеркнул, что такая встреча должна пройти в присутствии западных представителей.





Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Лидером голосования стал шоумен Зеленский с результатом 30,24%. На втором месте действующий президент государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95%. Второй тур выборов в стране состоится 21 апреля.