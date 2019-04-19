Башкортостан и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

В рамках делового бизнес-форума в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 18 апреля состоялся круглый стол по вопросам здравоохранения. В нем приняли участие представители Министерств здравоохранения двух республик и руководители медицинских организаций, сообщает сайт Newsbash.ru.



- В рамках 100-летия Республики Башкортостан осуществляется реконструкция и строительство 13 объектов, проектирование двух объектов и приобретение модульной сельской участковой больницы, - отметил Максим Забелин. - В ближайшее время в рамках РАИП готовится к проектированию и строительству около 20 объектов учреждений здравоохранения. Также будут приобретены новые стационарные и передвижные ФАПы и мобильные медицинские комплексы.

И.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин ознакомил делегатов со здравоохранением Башкортостана. Он рассказал о развитии первичной медицинской помощи, создании новой модели учреждений – «Бережливых поликлиник», совершенствовании работы службы скорой медицинской помощи, строительстве новых объектов здравоохранения.Особый интерес у посетителей республики всегда вызывает санаторно-курортная сфера Башкортостана. На территории нашей республики имеются свыше 50 источников минеральных вод, большие ресурсы целебных грязей, уникальные термальные пары, кумыс, мед, более 150 видов лечебных трав и растений. Ежегодно в санаторно-курортных организациях республики оздоравливается более 150 тысяч человек.В республике продолжается внедрение информационных технологий в здравоохранении, в том числе развивается Центр дистанционных консультаций. Делегатов из Татарстана ознакомили с Центром ситуационных и проектных решений Минздрава РБ, информационной основой которого являются данные, вводимые медицинскими организациями в РМИАС в режиме реального времени. На основе постоянно актуализируемой информации, Центр обеспечивает оперативный мониторинг деятельности здравоохранения с детализацией до врачебного участка, а также осуществляет информационную поддержку при принятии управленческих решений.Представители Минздрава Татарстана также поделились с новыми идеями и интересными проектами в здравоохранении. В том числе, отдельный доклад был посвящен внедрению IT-технологий в здравоохранении Татарстана.Также стороны обсудили аспекты развития медицинской реабилитации, современные решения в радиологии и другие актуальные вопросы.Участники круглого стола обменялись мнениями и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в деле развития здравоохранения.