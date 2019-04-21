Радий Хабиров признался, что не испытывает интереса к предвыборной кампании

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал в интервью РИА Новости, что не испытывает интереса к предвыборной кампании, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Неужели люди за пять минут моих дебатов узнают меня лучше, чем за эти 10 месяцев?», – сообщил в ходе интервью Хабиров.

По его мнению, наилучшее впечатление о нем люди составят по тому, что он сделает за 10 месяцев с момента прихода к власти в республике до дня голосования (напомним, выборы главы Башкирии состоятся в сентябре 2019 года, а исполняющим обязанности руководителя региона Хабиров стал в октябре 2018 года, после досрочного ухода Рустэма Хамитова).Все остальное, по мнению врио главы республики – это просто «технологические вещи», о которых, по его словам, он даже «не задумывался».Напомним, Радий Хабиров будет выдвигаться на выборы от партии «Единая Россия». Кроме него, кандидатами для внутрипартийного голосования названы депутат Госдумы Зариф Байгускаров, председатель республиканского отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева и мэр Кумертау Борис Беляев.