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В Сибае Радий Хабиров посадил первое дерево в новое аллее

Добавлено: 21.04.19
Просмотров: 29
Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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В Сибае Радий Хабиров посадил первое дерево в новое аллее

В рамках программы «Зеленая Башкирия» в сибайском парке «Лукоморье» появилась новая аллея. Первым, кто посадил здесь саженец, стал Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров признался, что не испытывает интереса к предвыборной кампании

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Как отметил руководитель региона, за свою жизнь он посадил очень много деревьев, но в этом году это его первое посаженное дерево.

На мероприятии присутствовали 10 семей из Сибая. Среди них — семьи молодоженов, семьи, которые ждут появления на свет малыша, семьи, в которых одновременно родились двое детей. К акции присоединились также семья с приемными детьми и две семьи, награжденные медалью «Материнская слава». Особое внимание было уделено семьям, прожившим в браке 50 и 60 лет.
«В ноябре 2016 года администрация г. Сибая направила заявку для участия в конкурсе на строительство игровых парков и площадок в рамках программы «Игра со смыслом». В 2017 году по его результатам Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» построил детский игровой парк в Сибае. Все оборудование соответствует требованиям национальной системы ГОСТ РФ и имеет международную сертификацию от TUV Product Service», — пояснил глава сибайской администрации Рустем Афзалов.
Предварительная работа по подготовке территории прошла в рамках программы «Городская среда». Общая стоимость составила более 9 млн рублей.

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