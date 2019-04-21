Радий Хабиров поблагодарил сибайцев за стойкость и выдержку

Сегодня, 21 апреля, в ходе рабочей поездки в Сибай Радий Хабиров выразил благодарность жителям города за терпение, стойкость и выдержку, проявленные во время ликвидации очагов тления руды на Сибайском карьере. Об этом он сказал во время посадки деревьев на территории детского парка «Лукоморье», сообщает сайт Newsbash.ru.



– Я приехал сюда, чтобы поблагодарить всех сибайцев за ваше удивительное терпение, стойкость и выдержку, – сказал руководитель региона. – Вы спокойно отреагировали на непростую экологическую ситуацию, и тем самым дали возможность республиканским органам власти, муниципалитету, всем вместе решить этот вопрос. Спасибо вам большое и низкий поклон!

Вместе с Радием Хабировым в озеленении парка и высадке саженцев дуба приняли участие сибайские семьи – молодожёны, супруги, отметившие золотые юбилеи совместной жизни, многодетные родители, в том числе воспитывающие приёмных детей.Сегодняшнее экологическое мероприятие дало старт масштабной республиканской акции «Зелёная Башкирия». 27 апреля в городах и районах Башкортостана планируется высадить более 17 тысяч крупномерных деревьев и около 4 тысяч кустарников.