В Башкирии спасателям необходимо 7 квадроциклов для оказания помощи
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Сегодня на оперативке в правительстве Башкирии глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров попросил Радия Хабирова поддержать инициативу по покупке 7 квадроциклов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Что касается материального обеспечения, мы все вопросы решим, даже не сомневайтесь», - ответил Фариту Гумерову врио главы РБ.
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