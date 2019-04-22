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В Башкирии спасателям необходимо 7 квадроциклов для оказания помощи

Добавлено: 22.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии спасателям необходимо 7 квадроциклов для оказания помощи

Сегодня на оперативке в правительстве Башкирии глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров попросил Радия Хабирова поддержать инициативу по покупке 7 квадроциклов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По его словам, техника необходима для спасателей, оказывающих помощь туристам. Планируется выдать по одному квадроциклу каждому поисково-спасательному отряду зонального комитета.
«Что касается материального обеспечения, мы все вопросы решим, даже не сомневайтесь», - ответил Фариту Гумерову врио главы РБ.

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