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Римма Бойцова может возглавить Минэкономразвития Башкирии

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Политика
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Римма Бойцова может возглавить Минэкономразвития Башкирии

Глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков, который занимает должность с 2015 года, может покинуть пост, сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственный источник.

Римма Бойцова временно возглавила Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму

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Римма Бойцова временно возглавила Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму
По данным издания, новым министром может стать Римма Бойцова. Она с марта этого года является и.о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

Справка:
Римма Бойцова родилась в Уфе 1 декабря 1977 года. Окончила Петербургский государственный университет путей сообщения. Кандидат экономических наук.
  • В 2001–2004 годах преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.
  • В 2005–2012 годах занимала руководящие должности в области экономики и финансов в российских и иностранных компаниях (ОАО «Объединённые машиностроительные заводы», ОАО «Электрозавод», Containerships Group).
  • В 2012–2014 годах – начальник Управления инвестиционной деятельности Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы.
  • В 2014–2016 годах – исполнительный директор Бизнес-единицы «ВДНХ-ЭКСПО» в Москве.
  • В 2016–2017 годах – координатор приоритетных проектов Департамента проектной деятельности аппарата правительства РФ.
  • В 2017–2019 годах – руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр».
  • В 2019 году – и.о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

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