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В Башкирии выборы нового главы «Башавтотранса» признали несостоявшимися

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии выборы нового главы «Башавтотранса» признали несостоявшимися

В Башкирии не смогли выбрать нового главу «Башавтотранса». Министерство земельных и имущественных отношений РБ признало конкурс несостоявшимся «в связи с отсутствием победителя», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Руководителя для предприятия ищут с осени прошлого года. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров в октябре потребовал уволить Разима Махиянова, раскритиковав его работу. Около полугода обязанности директора исполнял Надир Самиев, бывший полицейский.Напомним, претендентам на должность руководителя «Башавтотрнаса» нужно было пройти письменный тест из 60 вопросов и представить свою программу развития предприятия. Первый этап прошли четверо из десяти претендентов, но со вторым этапом никто не справился.

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