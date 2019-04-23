В Башкирии выборы нового главы «Башавтотранса» признали несостоявшимися
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В Башкирии не смогли выбрать нового главу «Башавтотранса». Министерство земельных и имущественных отношений РБ признало конкурс несостоявшимся «в связи с отсутствием победителя», сообщает сайт Newsbash.ru.
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