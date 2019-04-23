Зеленский пообещал наказать виновников конфликта в Донбассе

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто стал виновником конфликта в Донбассе. По словам представителя штаба Зеленского Ивана Апаршина, новый глава государства будет карать в рамках реализации программы по обороне и безопасности Украины.



«Должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», — приводят argumenti.ru слова Апаршина.

Он подчеркнул, что Зеленский также откроет правду украинцам о «котлах» в Донбассе. В частности, речь идет о населенных пунктах Иловайск и Дебальцово, где шли ожесточенные бои.

Сегодня жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) попали под обстрел. В зоне поражения оказались населенные пункты Сокольники, Калиново, Первомайск, Молодежное, Фрунзе. По данным Народной милиции, при нападении были использованы минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По результатам подсчета 99% бюллетеней, Зеленский побеждает в президентской гонке с результатом в 73,21% голосов, отмечает агентство Nation News. Ранее «» сообщало, что шоумен среди приоритетных для себя задач на посту главы государства назвал прекращение военных действий в Донбассе.