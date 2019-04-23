В Башкирии будут развивать цифровые здравоохранение и образование
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В республике будут развивать цифровые здравоохранение и образование, а также внедрять «умное освещение» и «умные светофоры», сообщает сайт Newsbash.ru.
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И сегодня Радий Хабиров встретился с Дмитрием Шпаковым — президентом компании Эфес. Крупнейший в мире производитель пива планирует наращивать производство в Уфе. В ходе встречи стороны обсудили основные направления сотрудничества и договорились, что через месяц на Петербургском экономическом форуме поговорят о конкретных инвестпроектах.
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