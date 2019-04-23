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В Башкирии будут развивать цифровые здравоохранение и образование

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии будут развивать цифровые здравоохранение и образование

В республике будут развивать цифровые здравоохранение и образование, а также внедрять «умное освещение» и «умные светофоры», сообщает сайт Newsbash.ru

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Развитие этих технологий будет происходить в рамках соглашения, которое сегодня подписали руководитель республики и заместитель ген. директора Госкорпорации «Ростех». Документ предусматривает совместную работу по развитию цифровых проектов. Александр Назаров отметил, что в Башкортостане есть заинтересованность в реализации таких программ.

И сегодня Радий Хабиров встретился с Дмитрием Шпаковым — президентом компании Эфес. Крупнейший в мире производитель пива планирует наращивать производство в Уфе. В ходе встречи стороны обсудили основные направления сотрудничества и договорились, что через месяц на Петербургском экономическом форуме поговорят о конкретных инвестпроектах.  

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