Руководителям администраций районов Башкирии доверили гостайны
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В республике вступил в силу закон, который дает главам местных администраций допуск к государственной тайне. Теперь руководители муниципалитетов обязаны соблюдать новые требования федерального законодательства, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В данном случае мы привели норму закона в соответствие с фактическим положением дел. Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем. Это предполагает сама специфика должности. Невозможно управлять муниципалитетом, работая по звонку с девяти до шести, — рассказал Константин Толкачев.
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