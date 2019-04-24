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Руководителям администраций районов Башкирии доверили гостайны

Добавлено: 24.04.19
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Рубрика: Политика
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Руководителям администраций районов Башкирии доверили гостайны

В республике вступил в силу закон, который дает главам местных администраций допуск к государственной тайне. Теперь руководители муниципалитетов обязаны соблюдать новые требования федерального законодательства, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии главы администраций будут руководить призывными комиссиями

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В Башкирии главы администраций будут руководить призывными комиссиями
Например, если кто-то посторонний попытается получить секретную информацию, то глава обязан проинформировать об этом ФСБ. Новый закон был необходим в связи с тем, что руководители районов и городов занимаются вопросами мобилизации, которая напрямую связана с гостайнами. Также данная инициатива формально закрепляет за чиновниками ненормированный рабочий график. Как это работает рассказал председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев.
— В данном случае мы привели норму закона в соответствие с фактическим положением дел. Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем. Это предполагает сама специфика должности. Невозможно управлять муниципалитетом, работая по звонку с девяти до шести, — рассказал Константин Толкачев.

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