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Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 107
Рубрика: Политика
Теги: Учалинский район
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Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района

В минувшую среду, 24 апреля, на должность главы администрации Учалинского района депутаты райсовета утвердили Руслана Гилязетдинова, который был назначен врио Главы республики Радием Хабировым в конце марта, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В конкурсе на замещение вакантной должности, после добровольного ухода Фарита Давлетгареева, участвовали пять кандидатов. За кандидатуру Руслана Гилязетдинова проголосовали тринадцать депутатов, три - воздержались. Контракт с избранным главой администрации подписал председатель Совета района Хуснутдин Хасанов.

Руслан Гилязетдинов родился 14 февраля 1974 года в селе Учалы. В 2000 году окончил Башкирский государственный аграрный университет (ранее Башкирский сельскохозяйственный институт) по специальности «природоохранное обустройство территорий». В 2005 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет (ранее Уфимский нефтяной институт) по специальности «проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

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