24 апреля в Уфе врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил клинический госпиталь «Мать и дитя», оказывающий медицинские услуги в области детского здоровья и педиатрии, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам председателя совета директоров группы компаний «Мать и дитя» Марка Курцера, сегодня в 26 городах России действуют 42 лечебных учреждения холдинга, где работают порядка 7 тысяч специалистов. При этом уфимский госпиталь – крупнейшее частное учреждение такого уровня в стране.Возможности госпиталя позволяют принимать до 240 тысяч пациентов в год и проводить до 3 тысяч родов. Пациенты могут получить здесь широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе уникальных для Российской Федерации, в области акушерства, гинекологии, неонатологии, репродуктологии, педиатрии, хирургии, урологии, восстановительной медицины и других направлений. В состав клинического госпиталя входят роддом, хирургический и консультативно-диагностический центры, а также первый в регионе частный Центр детского здоровья.Генеральный директор клиники Алсу Назырова сообщила, что в прошлом году здесь проведено около 5 000 операций, порядка 1 400 родов и 1 000 циклов ЭКО. В госпитале реализуется уникальный для Башкортостана проект – создан банк стволовых клеток.Радий Хабиров осмотрел отделения госпиталя, пообщался с молодыми мамами, поинтересовался условиями их пребывания в клинике, обсудил с руководством ГК «Мать и дитя» перспективы дальнейшего развития и взаимодействия с республикой. Марк Курцер отметил, что компания заинтересована в освоении новых направлений деятельности, в том числе оказания помощи онкологическим больным.