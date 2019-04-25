Радий Хабиров посетил клинический госпиталь «Мать и дитя»
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24 апреля в Уфе врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил клинический госпиталь «Мать и дитя», оказывающий медицинские услуги в области детского здоровья и педиатрии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Возможности госпиталя позволяют принимать до 240 тысяч пациентов в год и проводить до 3 тысяч родов. Пациенты могут получить здесь широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе уникальных для Российской Федерации, в области акушерства, гинекологии, неонатологии, репродуктологии, педиатрии, хирургии, урологии, восстановительной медицины и других направлений. В состав клинического госпиталя входят роддом, хирургический и консультативно-диагностический центры, а также первый в регионе частный Центр детского здоровья.
Генеральный директор клиники Алсу Назырова сообщила, что в прошлом году здесь проведено около 5 000 операций, порядка 1 400 родов и 1 000 циклов ЭКО. В госпитале реализуется уникальный для Башкортостана проект – создан банк стволовых клеток.
Радий Хабиров осмотрел отделения госпиталя, пообщался с молодыми мамами, поинтересовался условиями их пребывания в клинике, обсудил с руководством ГК «Мать и дитя» перспективы дальнейшего развития и взаимодействия с республикой. Марк Курцер отметил, что компания заинтересована в освоении новых направлений деятельности, в том числе оказания помощи онкологическим больным.
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