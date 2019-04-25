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Радий Хабиров о школьном питании: нужно выбирать тот вариант, который больше подходит

Добавлено: 25.04.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров о школьном питании: нужно выбирать тот вариант, который больше подходит

Радий Хабиров выступил за выстраивание партнёрских отношений власти с региональными операторами в сфере школьного питания. Об этом руководитель Башкортостана заявил сегодня на «Образовательном часе», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Он отметил, что эта тема – одна из самых важных, поскольку касается становления и роста нации. В республике существует несколько моделей организации питания в учебных заведениях, среди которых – аутсорсинг и приготовление еды в самих школах. При этом Радий Хабиров отметил, что школам нужно выбирать тот вариант, который им больше подходит. Планируется, что вопрос обеспечения школ питанием обсудят на специальном совещании, которое должно пройти в одном из учебных заведений республики.

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