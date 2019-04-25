Радий Хабиров о школьном питании: нужно выбирать тот вариант, который больше подходит
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Радий Хабиров выступил за выстраивание партнёрских отношений власти с региональными операторами в сфере школьного питания. Об этом руководитель Башкортостана заявил сегодня на «Образовательном часе», сообщает сайт Newsbash.ru.
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