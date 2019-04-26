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Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Политика
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Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова

Стало известно, как Президент России Владимир Путин будет оценивать эффективность работы глав регионов. 25 апреля он подписан соответствующий указ, который 26 апреля был опубликован на портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно документу эффективность работы руководителей регионов будет оцениваться по 15 показателям:
1. Уровень доверия к власти.
2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики.
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы.
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
7. Уровень бедности.
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
9. Естественный прирост населения.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11. Уровень доступности жилья.
12. Доля городов с благоприятной городской средой.
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования.
15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.

Согласно указу, администрация Президента до 1 июня текущего года должна разработать и представить методику расчета вышеперечисленных показателей. Ежегодно до 1 марта Президенту должны предоставлять доклад об эффективности работы глав регионов.

Напомним, ранее врио Главы РБ Радий Хабиров неоднократно говорил о том, как будет оценивать эффективность работы глав городов и районов Башкирии.

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