Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Учалинский район

27 апреля в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Учалинский район. Руководитель региона отказался от заранее подготовленной программы, отметив, что хочет посмотреть наиболее проблемные объекты, пообщаться с жителями, понять, чем живёт территория, какие темы являются здесь наиболее актуальными, сообщает сайт Newsbash.ru.



– Сейчас мы запустили программу по узким специалистам. Выделили на республику 125 млн рублей – по 1 млн рублей на каждого, – сказал Радий Хабиров. – Так что разбирайте выпускников. Если всех разберёте, в следующем году, может быть, ещё добавим.

– Важно понимать, что мы после себя оставляем потомкам лес, а не пустыню, прививаем молодому поколению любовь к природе, – сказал руководитель региона. – Идея заключается в том, чтобы привлечь к этой акции максимально большое количество людей, тех, кому это интересно, кто к этому неравнодушен. Это и волонтёры, и школьники, и активисты.

– Сегодня деревья сажаются не только в лесах. Что очень важно, в городах проходит посадка аллей. В Уфе сегодня появился маленький лес – было высажено несколько тысяч крупномеров. В этом году в городах мы сажаем только крупномеры, которые намного лучше приживаются и преображают вид населенных пунктов, – отметил Радий Хабиров.

В центральной городской больнице Радий Хабиров осмотрел хирургическое отделение, построенное в 1967 году. По словам главного врача Рустама Латыпова, здание не соответствует современным требованиям и не позволяет организовать оказание медицинской помощи на должном уровне. В настоящее время планируется возведение нового трёхэтажного корпуса на 24 койки. Сметная стоимость строительства объекта составит 521,6 млн рублей.Руководитель республики поинтересовался оснащённостью оборудованием, укомплектованностью медперсонала. Рустам Латыпов сообщил, что больнице требуется компьютерный томограф, чтобы не отправлять пациентов в Белорецк, а также передвижной маммограф и другое оборудование. Есть потребность в узких специалистах и врачах общей практики. Рассматривается возможность предоставления им жилья, создания собственного общежития семейного типа.В поликлинике ЦГБ Рустам Латыпов представил новую систему маршрутизации пациентов, позволяющую оптимально распределить потоки. В основу модели легли лучшие российские практики. Так, если в начале прошлого года очередь на анализы и диагностическое обследование достигала двух недель, то сейчас пациенты получают помощь в день обращения. Радий Хабиров предложил обсудить этот опыт на одном из «Здравчасов».Врио Главы Башкортостана осмотрел новые машины скорой помощи, поступившие в ЦГБ. В общей сложности больница получила восемь машин, а также передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который ежедневно выезжает в населённые пункты района.– Хотел вас поблагодарить, потому что ваша работа – одна из самых сложных, – сказал Радий Хабиров, обращаясь к фельдшерам скорой помощи. – Сейчас мы работаем и по санавиации. В этом году мы должны оборудовать восемь площадок по республике, а в следующем году уже начнут поступать вертолёты.В Учалах руководитель республики ознакомился с благоустройством дворовых территорий и ремонтом подъездов, побывав в одном из многоквартирных домов по улице Кирова. По словам главы городского поселения Ильяса Кильмухаметова, с 2017 года в городе благоустроено 16 дворовых территорий за счёт средств федерального, республиканского, местного бюджетов, а также с привлечением средств жителей. Установлены спортивные и детские площадки, скамейки, урны, обустроены парковочные места, обновлено уличное освещение.Подъезд, который посетил Радий Хабиров, был самостоятельно отремонтирован жителями и неоднократно удостаивался звания «Подъезд образцового содержания». В этом году в рамках республиканской программы в Учалах будет отремонтировано 77 подъездов в 23 многоквартирных домах на общую сумму 18,5 млн рублей.Врио Главы Башкортостана пообщался с жителями домов, обсудил волнующие их вопросы социальной сферы, здравоохранения, ремонта дорог.В деревне Мулдакаево Радий Хабиров поздравил с 85-летним юбилеем маму своего друга – народного артиста Башкортостана, художественного руководителя группы «Караван-сарай» Вильдана Яруллина. Руководитель региона пожелал ей здоровья и долгих лет жизни, отметив, что она может гордиться тем, что воспитала таких замечательных детей.Здесь же Радий Хабиров побывал в средней школе, построенной в 1977 году. Два года назад в здании обновили кровлю, а сейчас меняют окна и двери. По словам директора школы Гузель Абубакировой, к 1 сентября эти работы будут завершены. Врио Главы Башкортостана пообщался с педагогическим коллективом и учащимися, подчеркнув, что за ними – будущее республики.В сельском клубе руководитель республики встретился с жителями деревни, обсудил актуальные для них вопросы газоснабжения, строительства дорог, перспективы развития территории.Во время рабочей поездки врио Главы Башкортостана принял участие в республиканской акции «Зелёная Башкирия». Радий Хабиров вместе с волонтёрами посадил саженцы хвойных деревьев в лесном массиве между сёлами Ильтебаново и Уразово.По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, сегодня по всей республике высажено порядка 1 млн саженцев.Руководитель республики подчеркнул, что участники акции – школьники, молодёжь – получают возможность побыть на природе, подышать свежим воздухом, обрести новых друзей. Это настоящее өмә – традиция делать большую работу вместе.