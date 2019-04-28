Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Учалинский район
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27 апреля в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Учалинский район. Руководитель региона отказался от заранее подготовленной программы, отметив, что хочет посмотреть наиболее проблемные объекты, пообщаться с жителями, понять, чем живёт территория, какие темы являются здесь наиболее актуальными, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Руководитель республики поинтересовался оснащённостью оборудованием, укомплектованностью медперсонала. Рустам Латыпов сообщил, что больнице требуется компьютерный томограф, чтобы не отправлять пациентов в Белорецк, а также передвижной маммограф и другое оборудование. Есть потребность в узких специалистах и врачах общей практики. Рассматривается возможность предоставления им жилья, создания собственного общежития семейного типа.
– Сейчас мы запустили программу по узким специалистам. Выделили на республику 125 млн рублей – по 1 млн рублей на каждого, – сказал Радий Хабиров. – Так что разбирайте выпускников. Если всех разберёте, в следующем году, может быть, ещё добавим.В поликлинике ЦГБ Рустам Латыпов представил новую систему маршрутизации пациентов, позволяющую оптимально распределить потоки. В основу модели легли лучшие российские практики. Так, если в начале прошлого года очередь на анализы и диагностическое обследование достигала двух недель, то сейчас пациенты получают помощь в день обращения. Радий Хабиров предложил обсудить этот опыт на одном из «Здравчасов».
Врио Главы Башкортостана осмотрел новые машины скорой помощи, поступившие в ЦГБ. В общей сложности больница получила восемь машин, а также передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который ежедневно выезжает в населённые пункты района.
– Хотел вас поблагодарить, потому что ваша работа – одна из самых сложных, – сказал Радий Хабиров, обращаясь к фельдшерам скорой помощи. – Сейчас мы работаем и по санавиации. В этом году мы должны оборудовать восемь площадок по республике, а в следующем году уже начнут поступать вертолёты.
В Учалах руководитель республики ознакомился с благоустройством дворовых территорий и ремонтом подъездов, побывав в одном из многоквартирных домов по улице Кирова. По словам главы городского поселения Ильяса Кильмухаметова, с 2017 года в городе благоустроено 16 дворовых территорий за счёт средств федерального, республиканского, местного бюджетов, а также с привлечением средств жителей. Установлены спортивные и детские площадки, скамейки, урны, обустроены парковочные места, обновлено уличное освещение.
Подъезд, который посетил Радий Хабиров, был самостоятельно отремонтирован жителями и неоднократно удостаивался звания «Подъезд образцового содержания». В этом году в рамках республиканской программы в Учалах будет отремонтировано 77 подъездов в 23 многоквартирных домах на общую сумму 18,5 млн рублей.
Врио Главы Башкортостана пообщался с жителями домов, обсудил волнующие их вопросы социальной сферы, здравоохранения, ремонта дорог.
В деревне Мулдакаево Радий Хабиров поздравил с 85-летним юбилеем маму своего друга – народного артиста Башкортостана, художественного руководителя группы «Караван-сарай» Вильдана Яруллина. Руководитель региона пожелал ей здоровья и долгих лет жизни, отметив, что она может гордиться тем, что воспитала таких замечательных детей.
Здесь же Радий Хабиров побывал в средней школе, построенной в 1977 году. Два года назад в здании обновили кровлю, а сейчас меняют окна и двери. По словам директора школы Гузель Абубакировой, к 1 сентября эти работы будут завершены. Врио Главы Башкортостана пообщался с педагогическим коллективом и учащимися, подчеркнув, что за ними – будущее республики.
В сельском клубе руководитель республики встретился с жителями деревни, обсудил актуальные для них вопросы газоснабжения, строительства дорог, перспективы развития территории.
Во время рабочей поездки врио Главы Башкортостана принял участие в республиканской акции «Зелёная Башкирия». Радий Хабиров вместе с волонтёрами посадил саженцы хвойных деревьев в лесном массиве между сёлами Ильтебаново и Уразово.
– Важно понимать, что мы после себя оставляем потомкам лес, а не пустыню, прививаем молодому поколению любовь к природе, – сказал руководитель региона. – Идея заключается в том, чтобы привлечь к этой акции максимально большое количество людей, тех, кому это интересно, кто к этому неравнодушен. Это и волонтёры, и школьники, и активисты.По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, сегодня по всей республике высажено порядка 1 млн саженцев.
– Сегодня деревья сажаются не только в лесах. Что очень важно, в городах проходит посадка аллей. В Уфе сегодня появился маленький лес – было высажено несколько тысяч крупномеров. В этом году в городах мы сажаем только крупномеры, которые намного лучше приживаются и преображают вид населенных пунктов, – отметил Радий Хабиров.Руководитель республики подчеркнул, что участники акции – школьники, молодёжь – получают возможность побыть на природе, подышать свежим воздухом, обрести новых друзей. Это настоящее өмә – традиция делать большую работу вместе.
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