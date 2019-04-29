Ишимбай, Белебей и Бирск получат финансирование из федерального бюджета на реконструкцию своих парков

Сегодня в ходе оперативки в правительстве Башкирии врио главы РБ Радий Хабиров выразил благодарность главам трех городов республики – Ишимбая, Белебея и Бирска, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Учитывая, что в предыдущие годы практически не получали таких наград, это большое достижение», – заявил врио главы РБ.Он отметил, что в конкурсе участвовали и другие города. Им Хабиров поручил продолжать «пробиваться дальше».

По результатам федерального конкурса они получат финансирование из федерального бюджета на реконструкцию своих парков.Врио главы РБ подчеркнул, что вместе с финансированием из бюджета республики суммы на реконструкцию парков составят 100-150 млн рублей.