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Ишимбай, Белебей и Бирск получат финансирование из федерального бюджета на реконструкцию своих парков

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Политика
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Ишимбай, Белебей и Бирск получат финансирование из федерального бюджета на реконструкцию своих парков

Сегодня в ходе оперативки в правительстве Башкирии врио главы РБ Радий Хабиров выразил благодарность главам трех городов республики – Ишимбая, Белебея и Бирска, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По результатам федерального конкурса они получат финансирование из федерального бюджета на реконструкцию своих парков.
«Учитывая, что в предыдущие годы практически не получали таких наград, это большое достижение», – заявил врио главы РБ.Он отметил, что в конкурсе участвовали и другие города. Им Хабиров поручил продолжать «пробиваться дальше».
Врио главы РБ подчеркнул, что вместе с финансированием из бюджета республики суммы на реконструкцию парков составят 100-150 млн рублей.

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