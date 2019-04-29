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Радий Хабиров: "Первый квартал мы проиграли в борьбе с пожарами"

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров: "Первый квартал мы проиграли в борьбе с пожарами"

В Башкортостане за первый квартал этого года число пожаров выросло на 73%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, увеличилось количество смертей на 18%. Об этом на оперативке в Правительстве республики заявил Председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, сообщает сайт Newsbash.ru

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«С 1 января учету пожаров подлежат ранее не учитывывшиеся возгорания – бесхозных зданий и транспортных средств, сухой травы, мусора на свалках. Кроме того, на учет, как погибшие берутся умершие в течение 30 суток. Ранее этого не делалось», — отметил Фарит Гумеров.
Среди основных причин пожаров за первый квартал этого года выделяются – неосторожное обращение с огнем (более 50% пожаров),  нарушения установки и эксплуатации электрооборудования и печей. 

Социальный портрет погибших , это пенсионеры 43%, лица без определенного рода занятий 30%. Более 40% погибли из-за неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения. 
«Первый квартал мы проиграли в борьбе с пожарами. Нужно делать выводы. Нужно посмотреть комплексно, что с этим делать. Подумаем, что нужно сделать в части изменения законодательства. Я с такой цифрой не смерюсь», — заявил ВРИО Главы республик Радий Хабиров.

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