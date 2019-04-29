Четыре района Башкирии попали в красную зону по итогам работы системы "Инцидент"
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На оперативном совещании в Правительстве РБ Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ», подвел первые итоги работы программы «Инцидент», сообщает сайт Newsbash.ru.
— Это не какие-то игрушки, а важнейший для нас индикатор социального самочувствия наших жителей, важнейшая коммуникативная связь с гражданами, чтобы мы быстро все исправляли. Я обращу внимание на красную зону. Благоварский район, посмотрите, что там происходит. В городе Салават и Аскинском районе два новых главы, но я всем говорил, что курса молодого бойца здесь не будет. Это не школа, не парта. Раз приступили к работе, к вам те же требования, что и ко всем главам. Не понимаю, почему это происходит. Краснокамский район – считаю, что это наша вина, район лихорадит. Его как будто не существует, это исключительно наша вина. Это безобразие, — отметил Радий Хабиров.
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