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Четыре района Башкирии попали в красную зону по итогам работы системы "Инцидент"

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Политика
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Четыре района Башкирии попали в красную зону по итогам работы системы "Инцидент"

На оперативном совещании в Правительстве РБ Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ», подвел первые итоги работы программы «Инцидент», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно предоставленным данным, хуже всего на обращения граждан реагируют в 4 регионах Башкирии: город Салават, Благоварский, Краснокамский и Аскинский район. Именно они попали в красную зону. Это означает, что, несмотря на большое количество там жалоб, решение проблемы часто запаздывает. В зеленую зону попали 12 субъектов республики: город Стерлитамак, Сибай, Белорецкий и Давлекановский районы. Уфа не вошла в топ-3, она смогла занять только 6 место, набрав одинаковое количество баллов с Мелеузовским районом.
— Это не какие-то игрушки, а важнейший для нас индикатор социального самочувствия наших жителей, важнейшая коммуникативная связь с гражданами, чтобы мы быстро все исправляли. Я обращу внимание на красную зону. Благоварский район, посмотрите, что там происходит. В городе Салават и Аскинском районе два новых главы, но я всем говорил, что курса молодого бойца здесь не будет. Это не школа, не парта. Раз приступили к работе, к вам те же требования, что и ко всем главам. Не понимаю, почему это происходит. Краснокамский район – считаю, что это наша вина, район лихорадит. Его как будто не существует, это исключительно наша вина. Это безобразие, — отметил Радий Хабиров.

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