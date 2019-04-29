В Башкирии озвучили рейтинг эффективности работы глав районов
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В республике составлен рейтинг глав районной и городов. Результаты рейтинга были озвучены сегодня, 29 апреля, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как отметил Радий Хабиров, такие рейтинги будут составляться, и озвучиваться раз в квартал.
Радий Хабиров, врио Главы РБ:
Всех глав благодарю за работу, спасибо, что подключились Понятно, здесь есть и какие-то объективно сложившиеся обстоятельства. В «зеленую» зону вошли разные части нашей республики. Примерные ориентиры расставлены, пусть главы посмотрят, на что нужно упор сделать и куда двигаться. Эту работу мы будем продолжать.
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