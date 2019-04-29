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В Башкирии озвучили рейтинг эффективности работы глав районов

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии озвучили рейтинг эффективности работы глав районов

В республике составлен рейтинг глав районной и городов. Результаты рейтинга были озвучены сегодня, 29 апреля, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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И.о. заместителя премьер-министра Илшат Тажитдинов сообщил, что в рейтинге наиболее эффективными в первом квартале этого года были признаны главы Альшеевского, Аургазинского, Белебеевского, Чишминского, Ермекеевского, Иглинского, Миякинского, Нуримановского, Уфимского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Мелеузовского и Янаульского районов, а также мэры городов Октябрьского и Кумертау.

Как отметил Радий Хабиров, такие рейтинги будут составляться, и озвучиваться раз в квартал.

Радий Хабиров, врио Главы РБ:
Всех глав благодарю за работу, спасибо, что подключились Понятно, здесь есть и какие-то объективно сложившиеся обстоятельства. В «зеленую» зону вошли разные части нашей республики. Примерные ориентиры расставлены, пусть главы посмотрят, на что нужно упор сделать и куда двигаться. Эту работу мы будем продолжать.  

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