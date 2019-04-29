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Григорий Невоструев покинет пост первого зампредседателя Госстроя Башкирии

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 38
Рубрика: Политика
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Григорий Невоструев покинет пост первого зампредседателя Госстроя Башкирии

Первый зампредседателя Госстроя Башкирии Григорий Невоструев вскоре подаст в отставку, сообщает телеграм-канал «ПолитКурай». Ожидается, что чиновник вскоре уйдет в отпуск, после чего уволится.

Предполагается, что весь строительный блок будет переформатирован. Так, будет пересмотрен попадёт комплекс мер по решению проблем обманутых дольщиков.

Справка:
Григорий Невоструев родился 12 июля 1976 года в Уфе, окончил УГАТУ.
В 1996–1998 годах – лаборант, инженер кафедры промышленной электроники УГАТУ. 
В 2001–2003 годах – заместитель начальника отдела ЗАО «Аккорд-инвест».
В 2003–2004 годах – начальник отдела брокерских операций ОАО «УралСиб».
В 2004–2007 годах – директор филиала, региональный директор ГК «БрокерКредитСервис».
В 2007–2008 годах – исполнительный директор ООО «Региональная Инвестиционная Страховая Компания», ГК «Бородино».
В 2007–2010 годах – директор ООО «Финтраст» (по совместительству).
В 2010 году – эксперт СМУ «Центр Недвижимости» администрации Уфы (по совместительству).
В 2010–2013 годах – заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.
В 2013–2014 годах – советник руководителя аппарата, начальник отдела специальных программ Общероссийского национального объединения НОСТРОЙ.
В 2013–2016 годах – генеральный директор группы компаний «Территория».
С 2016 года – генеральный директор некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства РБ.
С июля по декабрь 2018 годя являлся и.о. председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

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