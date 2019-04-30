Радий Хабиров намерен сделать борьбу в Башкирии массовым видом спорта

Власти Башкирии будут оказывать активную поддержку развитию спортивной борьбы. Об этом заявил врио главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Через всю свою жизнь я пронес любовь к борьбе, уважение к спортсменам и тренерам. Для меня это очень важно», – отметил врио главы РБ.

По его словам, в итоге борьба должна стать массовым видом спорта, а Башкирия – вернуть статус опорного борцовского региона страны.Он напомнил, что сейчас уже проектируется Дворец борьбы, строительство начнется в конце года. Также он призвал подумать о «школе борьбы интернатного типа».