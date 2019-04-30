Радий Хабиров намерен сделать борьбу в Башкирии массовым видом спорта
Комментарии (0)
Загрузка...
Власти Башкирии будут оказывать активную поддержку развитию спортивной борьбы. Об этом заявил врио главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Башкирии выбрали 10 школ, в которых будет реализован проект «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан»
Он напомнил, что сейчас уже проектируется Дворец борьбы, строительство начнется в конце года. Также он призвал подумать о «школе борьбы интернатного типа».
«Через всю свою жизнь я пронес любовь к борьбе, уважение к спортсменам и тренерам. Для меня это очень важно», – отметил врио главы РБ.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Спорт
В Башкирии выбрали 10 школ, в которых будет реализован проект «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан»
Политика
В Башкирии за проведение "Инвестчасов" будет отвечать отдельный человек
Образование
В Башкирии прошла научно-практическая конференция «Спортивная борьба – в школы РБ»
Экономика
Муниципалитеты Башкирии смогут использовать песок и гравий для нужд местных жителей
Спорт
В Башкирии спортсменов поддержат строительством двух спортивных комплексов
Политика
Радий Хабиров призвал органы безопасности вести жесткий контроль за целевым использованием выделенных Башкирии средств
Политика
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Политика
Радий Хабиров: "Чиновники теперь будут жить по справедливости"