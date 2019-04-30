В Башкирии будет действовать особый противопожарный режим
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Правительство Башкирии с 30 апреля приняло решение ввести в республике особый противопожарный режим. В распоряжении говорится о том, что длится он будет по 13 мая 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте регионального МЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.
О требованиях, запретах и нарушениях рассказали спасатели. По различным статьям возможно наказание в виде штрафа от 2 тысяч до ареста на 90 суток.
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