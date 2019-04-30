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Спасателям и медикам помогавшим в Сибае вручили госнаграды | видео

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 107
Рубрика: Политика
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Спасателям и медикам помогавшим в Сибае вручили госнаграды | видео

Руководитель Башкортостана вручил государственные награды медицинскому десанту и спасателям, командированным в Сибай для ликвидации последствий неблагоприятной экологической ситуации, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров предложил наградить врачей, которые особо отличились при работе в Сибае

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Когда на местном карьере горели подземные выработки, город окутало облако диоксида серы. Количество обратившихся в медучреждения выросло настолько, что местные врачи оказались не в состоянии оказать всем квалифицированную помощь. К тому же не хватало узких специалистов. На помощь пришли коллеги из Уфы, которые несколько месяцев проработали в столице башкирского Зауралья.

Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
«Хочу от всей души поблагодарить врачей, которые выехали туда, работали там довольно долгое время, приняли более 20 тысяч сибайцев, были рядом с ними все эти дни и оказали существенную помощь. За эти месяцы я не раз был в Сибае, и, когда разговаривал с жителями, они передали вам слова очень большой благодарности. Спасибо вам большое!»
Радий Хабиров также поблагодарил сотрудников Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, осуществлявших ежедневный мониторинг состояния воздуха. Благодаря слаженной работе всех служб удалось нормализовать обстановку в городе. Сейчас основные работы по тушению сибайского карьера завершены. Остались остаточные явления, которые продолжают ликвидировать. Ситуация находится на особом контроле руководства республики.
Автор: Азат Садреев

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