Спасателям и медикам помогавшим в Сибае вручили госнаграды | видео
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Руководитель Башкортостана вручил государственные награды медицинскому десанту и спасателям, командированным в Сибай для ликвидации последствий неблагоприятной экологической ситуации, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
«Хочу от всей души поблагодарить врачей, которые выехали туда, работали там довольно долгое время, приняли более 20 тысяч сибайцев, были рядом с ними все эти дни и оказали существенную помощь. За эти месяцы я не раз был в Сибае, и, когда разговаривал с жителями, они передали вам слова очень большой благодарности. Спасибо вам большое!»Радий Хабиров также поблагодарил сотрудников Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, осуществлявших ежедневный мониторинг состояния воздуха. Благодаря слаженной работе всех служб удалось нормализовать обстановку в городе. Сейчас основные работы по тушению сибайского карьера завершены. Остались остаточные явления, которые продолжают ликвидировать. Ситуация находится на особом контроле руководства республики.
Автор: Азат Садреев
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