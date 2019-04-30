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В Башкирии депутаты сельских поселений не будут отчитываться о доходах

Добавлено: 30.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии депутаты сельских поселений не будут отчитываться о доходах

В Государственном Собрании – Курултае Башкирии приняли постановление о внесении изменений в закон «О противодействии коррупции». Согласно поправкам, депутаты сельских поселений, работающие на непостоянной основе, освобождаются от подачи деклараций о доходах, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, решение прежде всего связано с тем, что сельские депутаты, работающие непостоянно, не имеют от своего статуса никакой материальной выгоды.  
«Среди них много учителей, врачей, библиотекарей, работников культуры, которые ведут активную общественную деятельность, а зарплату получают по основному месту работы. Сейчас они должны каждый год подавать декларацию о доходах на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей. Для получения справок им приходится ехать в крупные населенные пункты. Это совершенно ненужная волокита. Сельские депутаты живут на виду, среди своих избирателей. Когда каждый день общаешься с одними и теми же людьми, скрыть достаток невозможно. Избиратели и так все видят и все знают», – заявил он.
В то же время Константин Толкачев отметил, что законопроект не коснется депутатов городских округов и не обойдет стороной крупные сделки. Таким образом, сельские депутаты будут должны подать декларацию о доходах при совершении крупной покупки в течение года, если ее стоимость превышает семейный доход за последние три года.

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