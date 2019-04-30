Лилия Мазитова назначена исполняющим обязанности министра экономического развития Башкирии
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Исполняющим обязанности министра экономического развития Башкирии назначена Лилия Мазитова. Соответствующий указ подписал врио главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Лилия Мазитова ранее занимала должность заместителя главы Минэка Сергея Новикова. На прошлой неделе Новиков подал в отставку. Хабиров пожелал ему успехов и напоследок наградил званием заслуженного экономиста Республики Башкортостан.
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