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Радий Хабиров встретился с главами Янаульского и Мелеузовского районов

Добавлено: 01.05.19
Просмотров: 72
Рубрика: Политика
Теги: Новости Башкортостана
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Радий Хабиров встретился с главами Янаульского и Мелеузовского районов

30 апреля в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в рамках «Часа глав» встретился с руководителями Янаульского и Мелеузовского районов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Обсуждались основные показатели социально-экономического развития муниципалитетов, актуальные проблемы территорий, перспективные инвестиционные проекты, планы по строительству инфраструктурных и социальных объектов.

Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов поднял вопрос дальнейшего развития тепличного комбината «Янауальский». Для выхода предприятия на самоокупаемость необходимо расширение его площадей, поэтому сейчас рассматривается возможность строительства новых теплиц. Также обсуждались темы строительства и ремонта дорог с асфальтовым покрытием, прежде всего в Янауле, модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Вопросы привлечения медицинских кадров и оснащения больниц современным оборудованием также затрагивались в ходе беседы с главой Мелеузовского района Рустэмом Шамсутдиновым. Руководитель муниципалитета рассказал о крупных инвестпроектах, которые планируется реализовать на территории района. В их числе – создание производства сухих смесей для детского питания на Мелеузовском молочно-консервном комбинате, строительство новых молочных товарных ферм СПК «Ашкадарский». Кроме того, Рустэм Шамсутдинов озвучил предложения по развитию АО «Мелеузовские минеральные удобрения».
Фото: glavarb.ru

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