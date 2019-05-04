Радий Хабиров поручил главам районов «навести порядок» на спортивных площадках и стадионах
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину «навести порядок» с площадками для воркаута и школьными стадионами. По его словам, они должны стать «современными, удобными и безопасными», сообщает сайт Newsbash.ru.
Также этим вопросом, по его мнению, должны заняться и главы других городов и районов Башкирии.
Напомним, ранее Хабиров также высказывался по поводу детских площадок. По его мнению, они должны быть мягкими, чтобы дети не травмировались.
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