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Радий Хабиров поручил главам районов «навести порядок» на спортивных площадках и стадионах

Добавлено: 04.05.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поручил главам районов «навести порядок» на спортивных площадках и стадионах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину «навести порядок» с площадками для воркаута и школьными стадионами. По его словам, они должны стать «современными, удобными и безопасными», сообщает сайт Newsbash.ru.

Также этим вопросом, по его мнению, должны заняться и главы других городов и районов Башкирии.

Напомним, ранее Хабиров также высказывался по поводу детских площадок. По его мнению, они должны быть мягкими, чтобы дети не травмировались.

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