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Президент России наградил председателя ЦДУМ Талгата Таджуддинова

Добавлено: 05.05.19
Просмотров: 102
Рубрика: Политика
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Президент России наградил председателя ЦДУМ Талгата Таджуддинова

Президент РФ Владимир Путин наградил верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Сафича Таджуддинова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Соответствующий указ накануне был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

Помимо этого, звание Заслуженного работника культуры РФ получил Галимов Флюр Миншарифович – писатель, член Союза писателей Республики Башкортостан; звание Заслуженного художника РФ получил Хабиров Рашит Султанович – художник-живописец, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в Республике Башкортостан; звания Заслуженный врач РФ удостоен Сафиуллин Руслан Ильясович – профессор института дополнительного профессионального образования ФГБОУВО «Башкирский государственный медицинский университет»; звание Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ получил Невелев Яков Петрович – гендиректор ООО треста «НефтеГазВзрывПромСтрой» в Республике Башкортостан.

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