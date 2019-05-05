В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками

Депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан совместно с ФСБ разработали меры по борьбе с нелегальными перевозчиками. Предложенные меры помогут более эффективно привлекать к ответственности «нелегалов», сообщает сайт Newsbash.ru.



— Речь идет о предпринимателях, имеющих лицензии на автобусные перевозки, но не получивших в установленном порядке от органов местного самоуправления карту маршрута регулярных перевозок, — пояснил Председатель ГосСобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Из десяти тысяч единиц пассажирского транспорта в республике около семи тысяч принадлежит таким «нелегалам». Данная категория предпринимателей систематически грубо нарушает транспортное законодательство и правила дорожного движения, что способствует повышению аварийности на дорогах, в том числе с человеческими жертвами. Наиболее актуальна проблема для Уфы и других крупных городов.

— Мера позволит в перспективе сформировать единый реестр автотранспортных средств, задействованных в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на конкретных городских маршрутах. Это будет способствовать эффективному выявлению и последующему привлечению недобросовестных перевозчиков к административной ответственности, — пояснил Константин Толкачев.

Для решения сложившейся ситуации парламент Башкортостана предлагает изменить порядок выдачи карт маршрута регулярных перевозок, при отсутствии которых транспортные средства лишаются законных оснований выходить на маршрут. Порядок выдачи будет включать обязательное указание сведений о госномере транспортного средства, которому разрешено использование карты.Константин Толкачев подчеркнул, что с предложением инициировать соответствующий законопроект в республиканский парламент обратилось Управление ФСБ России по Республике Башкортостан.Проект федерального закона направлен в Совет законодателей Российской Федерации.В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом рекомендаций Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.