Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками

В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками

Добавлено: 05.05.19
Просмотров: 120
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками

Депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан совместно с ФСБ разработали меры по борьбе с нелегальными перевозчиками. Предложенные меры помогут более эффективно привлекать к ответственности «нелегалов», сообщает сайт Newsbash.ru.

Водители маршруток в Башкирии дали свои советы по борьбе с нелегальными перевозчиками

Читайте также:

Водители маршруток в Башкирии дали свои советы по борьбе с нелегальными перевозчиками
— Речь идет о предпринимателях, имеющих лицензии на автобусные перевозки, но не получивших в установленном порядке от органов местного самоуправления карту маршрута регулярных перевозок, — пояснил Председатель ГосСобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Из десяти тысяч единиц пассажирского транспорта в республике около семи тысяч принадлежит таким «нелегалам». Данная категория предпринимателей систематически грубо нарушает транспортное законодательство и правила дорожного движения, что способствует повышению аварийности на дорогах, в том числе с человеческими жертвами. Наиболее актуальна проблема для Уфы и других крупных городов.
Для решения сложившейся ситуации парламент Башкортостана предлагает изменить порядок выдачи карт маршрута регулярных перевозок, при отсутствии которых транспортные средства лишаются законных оснований выходить на маршрут. Порядок выдачи будет включать обязательное указание сведений о госномере транспортного средства, которому разрешено использование карты.

Константин Толкачев подчеркнул, что с предложением инициировать соответствующий законопроект в республиканский парламент обратилось Управление ФСБ России по Республике Башкортостан.
— Мера позволит в перспективе сформировать единый реестр автотранспортных средств, задействованных в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на конкретных городских маршрутах. Это будет способствовать эффективному выявлению и последующему привлечению недобросовестных перевозчиков к административной ответственности, — пояснил Константин Толкачев.
Проект федерального закона направлен в Совет законодателей Российской Федерации.

В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом рекомендаций Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии людей, которые контактируют с больными туберкулезом, обяжут проходить медобследование
Здравоохранение
В Башкирии людей, которые контактируют с больными туберкулезом, обяжут проходить медобследование
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
Общество
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
Человек и закон
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
Водители маршруток в Башкирии дали свои советы по борьбе с нелегальными перевозчиками
Общество
Водители маршруток в Башкирии дали свои советы по борьбе с нелегальными перевозчиками
В Башкирии рассмотрят закон о флаге и гимне Башкирии применительно к школам
Общество
В Башкирии рассмотрят закон о флаге и гимне Башкирии применительно к школам
Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя
Общество
Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя
В Башкирии водители маршруток с радостью работали бы легальными перевозчиками, но возможности такой нет
Общество
В Башкирии водители маршруток с радостью работали бы легальными перевозчиками, но возможности такой нет
Жителям Башкирии дадут отсрочку на уплату имущественного налога
Общество
Жителям Башкирии дадут отсрочку на уплату имущественного налога
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: