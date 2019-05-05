Российские депутаты предлагают увеличить размер «детских» вычетов

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 218 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации» опубликован на сайте Госдумы РФ, сообщает сайт Newsbash.ru.



Согласно законопроекту, родитель, усыновитель, супруга (супруга) родителя, на обеспечении которых находится ребенок, будет получать вычеты в размере: до 2 500 рублей — на первого и второго ребенка (вместо нынешних 1400 рублей); до 4 500 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка (вместо нынешних 3000 рублей); 12 500 рублей — на ребенка инвалида (на текущий момент — 12 000 рублей).Что же касается опекунов и приемных родителей, на чьем попечении находится ребенок-инвалид, им предлагается повысить вычет с 6 000 рублей до 8 000 рублей на каждого ребенка.Кроме того, в документе предлагается повысить предельный уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, с 350 000 рублей до 400 000 рублей (сумма, при превышении которой налоговый вычет не применяется).Сейчас проект закона находится на рассмотрении, он направлен в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.