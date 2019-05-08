Радий Хабиров потребовал отчета Гостранса по ремонту трассы Уфа-аэропорт

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном заседании «Транспортный час» потребовал сделать «нормальную дорогу» на трассе Уфа-аэропорт. На эту магистраль, которая почему-то подвергается ремонту каждый год, больше всего жалуются уфимцы, а специалисты уверены, что качество битума, используемого при реконструкции трассы, не соответствует нормативам, сообщает сайт Newsbash.ru.

– Давайте разберём эту ситуацию. Мы что, не можем один раз сделать нормальную дорогу? – поинтересовался Радий Хабиров. – Я вполне разделяю возмущения уфимцев, сегодня есть разные современные технологии и материалы.

В связи с многочисленными жалобами жителей на состояние этой дороги врио главы Башкортостана поручил Госкомтрансу РБ проанализировать ситуацию с ремонтом и доложить на следующем совещании о затратах на выполнение работ, а также результатах лабораторного анализа асфальтобетонного покрытия.