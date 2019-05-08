Радий Хабиров представил публичный отчет за 2018 год
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров представил в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан обязательный публичный отчет. Документ касается результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организаций культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2018 год, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В настоящее время отчет изучается комитетами республиканского парламента, — прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — На 30 мая запланировано рассмотрение отчета Государственным Собранием с приглашением представителей Общественной палаты, общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг. По результатам рассмотрения предполагается в соответствии с требованиями федерального законодательства выработать решение, содержащее рекомендации руководителю региона по улучшению работы соответствующих организаций.Как отметил Константин Толкачев, подобный отчет представлен впервые. Публичный отчет размещен в открытом доступе.
Напомним, что по законодательству высшее должностное лицо субъекта РФ ежегодно представляет в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.
Читайте также
Политика
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками
Образование
В Башкирии в 2019 году предстоит построить 21 школу
Политика
Депутаты Курултая Башкирии пожаловались Дмитрию Медведеву на аутсорсинг
Политика
Жители Башкирии могут принять участие в совершенствовании законодательства республики
Человек и закон
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
Политика
Радий Хабиров обязал госслужащих зарегистрироваться во всех соцсетях
Экономика
В Башкирии сохранят региональные льготы
Общество
В Башкирии общественники займутся независимой оценкой качества условий оказания услуг в образовании, культуре и здравоохранении