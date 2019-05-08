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Радий Хабиров представил публичный отчет за 2018 год

Добавлено: 08.05.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров представил публичный отчет за 2018 год

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров представил в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан обязательный публичный отчет. Документ касается результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организаций культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2018 год, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— В настоящее время отчет изучается комитетами республиканского парламента, — прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — На 30 мая запланировано рассмотрение отчета Государственным Собранием с приглашением представителей Общественной палаты, общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг. По результатам рассмотрения предполагается в соответствии с требованиями федерального законодательства выработать решение, содержащее рекомендации руководителю региона по улучшению работы соответствующих организаций.
Как отметил Константин Толкачев, подобный отчет представлен впервые. Публичный отчет размещен в открытом доступе.

Напомним, что по законодательству высшее должностное лицо субъекта РФ ежегодно представляет в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.

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