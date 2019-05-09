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Владимир Путин направил в адрес врио Главы региона Радия Хабирова поздравление с Днём Победы

Добавлено: 09.05.19
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Рубрика: Политика
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Владимир Путин направил в адрес врио Главы региона Радия Хабирова поздравление с Днём Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес врио Главы региона Радия Хабирова поздравление с Днём Победы, сообщает сайт Newsbash.ru.

В нём говорится:
Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Днём Победы. Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навеки вписан в судьбу каждой российской семьи, каждого человека, Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага. Искренне гордиться тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам ветеранами. Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго. Владимир Путин

Поздравление направил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
В нём говорится: Уважаемый Радий Фаритович! Сердечно поздравляю Вас с 9 мая – Днём Великой Победы! В России нет такой семьи, где не хранили бы память о героях Великой Отечественной. О тех, кто доблестно сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу, с честью прошёл через тяжёлые испытания. О тех, кто спас нашу страну и мир от нацизма. Память о Победе всегда будет передаваться из поколения в поколение. Ведь уроки той страшной войны неподвластны времени. И наша главная задача – сохранить самое ценное, что подарили нам фронтовики: мир и свободу. Беречь Россию и совместно работать во имя её процветания. Желаю Вам здоровья, успехов, благополучия и всего наилучшего. Дмитрий Медведев 

Поздравление поступило от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
В нём говорится: Уважаемый Радий Фаритович! От всей души поздравляю Вас с Днём Победы! Этот священный праздник объединяет всех россиян, наполняет наши сердца гордостью за Отечество. Сколько бы лет ни прошло с триумфального мая 1945 года, мы всегда будем помнить подвиг героев Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах, трудившихся в тылу, восстанавливавших страну в послевоенное время. День Победы – символ безграничного мужества, самоотверженности и единства нашего многонационального народа в борьбе за независимость и свободу Родины. Желаю Вам и Вашим близким здоровья, мира и благополучия! Валентина Матвиенко

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