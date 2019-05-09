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Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

Добавлено: 09.05.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

Сегодня, 9 мая, в уфимском парке Победы врио Главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает сайт Newsbash.ru.

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От имени многонационального народа Башкирии руководитель республики возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.

После исполнения гимнов России и РБ участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Врио Главы республики приветствовал курсантов Уфимского государственного авиационного технического университета и Уфимского юридического института МВД России, воспитанников Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, прошедших торжественным маршем в честь бессмертного подвига героев-освободителей.

Радий Хабиров также возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.

Во время посещения парка руководитель республики пообщался с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни. Здесь же была организована праздничная программа Орджоникидзевского района.

После этого Радий Хабиров ознакомился с экспозицией Республиканского музея Боевой Славы. В настоящее время здесь проходит выставка «Солдаты Победы», представляющая собой выборочные работы из одноимённого фотопроекта, идейным вдохновителем которого был известный фотохудожник Рамиль Кильмаматов. Герои снимков – простые солдаты, отцы, деды и прадеды, смотрящие в объективы трофейных фотокамер, чтобы отправить добрую весточку с фронта.

Ещё одна выставка – «День Победы» – посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На ней представлены фотографии, которые рассказывают о ветеранах – уроженцах Башкортостана, праздновании Дня Победы в Уфе, работе поисковых отрядов республики, многотысячных маршах «Бессмертного полка». Кроме этого, экспозиция включает в себя боевые награды, предметы, найденные поисковиками в местах боёв.

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