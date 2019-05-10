Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе

В ходе рабочей поездки врио Главы республики посетил Кугарчинский район. Руководитель региона ознакомился с ходом реконструкции автомобильной дороги Старосубхангулово – Мраково. Ремонтом занимается «Башкиравтодор», сообщает сайт Newsbash.ru.



Эта трасса — часть проекта по развитию туристического кластера «Бурзянский». Семикилометровый участок дороги с мостом через реку Малый Ик был сдан в прошлом году. Бюджет Башкирии выделил на реконструкцию 238 млн руб.





Напомним, также в ходе рабочей поездки Радий Хабиров посетил производственную площадку предпринимателя из Мраково, который занимается пчеловодством. При поддержке Минсельхоза Башкирии Руслан Гумеров организовал кооператив, который объединил нескольких пчеловодов.



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Фотография: Глава РБ