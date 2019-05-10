В Башкирии избирательные участки будут работать до 22.00

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал принятый депутатами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», продляющий работу избирательных участков в дни голосования на два часа. Через десять дней после официального опубликования новый закон вступит в силу, сообщает сайт Newsbash.ru.



– Таким образом, на ближайших выборах в сентябре этого года новая норма уже будет действовать, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.





– Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 21.00 вместо старого графика с восьми утра до восьми вечера. Это даст возможность проголосовать как можно большему количеству избирателей. С учетом того что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности. Для немалой части городского электората данная мера тоже актуальна, поскольку в сентябре нередко еще стоит теплая погода. Многие семьями уезжают на дачу, не успевая вернуться и проголосовать до восьми вечера. Новый закон в определенной степени возвращает нас к советскому опыту, когда избирательные участки работали еще дольше – с 6.00 до 22.00.





Константин Толкачев отметил также, что в сентябре жителям Башкортостана предстоит выбрать Главу республики, двух депутатов Государственного Собрания, кроме того, в ряде городов и районов пройдут выборы муниципальных депутатов.