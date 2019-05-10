Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии избирательные участки будут работать до 22.00

В Башкирии избирательные участки будут работать до 22.00

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 73
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии избирательные участки будут работать до 22.00

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал принятый депутатами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», продляющий работу избирательных участков в дни голосования на два часа. Через десять дней после официального опубликования новый закон вступит в силу, сообщает сайт Newsbash.ru.

– Таким образом, на ближайших выборах в сентябре этого года новая норма уже будет действовать, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

– Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 21.00 вместо старого графика с восьми утра до восьми вечера. Это даст возможность проголосовать как можно большему количеству избирателей. С учетом того что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности. Для немалой части городского электората данная мера тоже актуальна, поскольку в сентябре нередко еще стоит теплая погода. Многие семьями уезжают на дачу, не успевая вернуться и проголосовать до восьми вечера. Новый закон в определенной степени возвращает нас к советскому опыту, когда избирательные участки работали еще дольше – с 6.00 до 22.00.

Константин Толкачев отметил также, что в сентябре жителям Башкортостана предстоит выбрать Главу республики, двух депутатов Государственного Собрания, кроме того, в ряде городов и районов пройдут выборы муниципальных депутатов.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
Политика
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
Радий Хабиров подписал закон об аттестации тренеров спортивных школ
Политика
Радий Хабиров подписал закон об аттестации тренеров спортивных школ
Жители Башкирии могут принять участие в совершенствовании законодательства республики
Политика
Жители Башкирии могут принять участие в совершенствовании законодательства республики
Фермеры Башкирии смогут приобретать КРС в лизинг
Экономика
Фермеры Башкирии смогут приобретать КРС в лизинг
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
Общество
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
Человек и закон
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
В Башкирии школы обяжут постоянно вывешивать флаг республики и исполнять гимн в начале и конце учебного года
Общество
В Башкирии школы обяжут постоянно вывешивать флаг республики и исполнять гимн в начале и конце учебного года
В Башкирии вступил в силу закон о бесплатной выдаче школьно-письменных товаров
Общество
В Башкирии вступил в силу закон о бесплатной выдаче школьно-письменных товаров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: