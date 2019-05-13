Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Илья Терехов назначен главой администрации ЗАТО Межгорье

Илья Терехов назначен главой администрации ЗАТО Межгорье

Добавлено: 13.05.19
Просмотров: 74
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Илья Терехов назначен главой администрации ЗАТО Межгорье

В понедельник, 13 мая, во время оперативного совещания в правительстве РБ врио Главы Башкирии Радий Хабиров озвучил новые кадровые решения, сообщает сайт Newsbash.ru.

Решением совета от седьмого мая главой администрации ЗАТО Межгорье назначен Илья Сергеевич Терехов. Ранее чиновник работал секретарем совета города.

Сегодня, 13 мая, врио Главы Башкирии Радий Хабиров проводит очередное оперативное совещание с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств. В режиме видеоконференцсвязи с главами администраций городов и районов планируется обсудить текущую ситуацию в ЖКХ и дорожно-транспортном комплексе, ход проведения весенних полевых работ.

Также будут рассмотрены вопросы, связанные с ремонтом подъездов многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий и приобретением техники для термопрофилирования асфальтобетонных покрытий.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Политика
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Главу администрации города Межгорье допросили следователи СК
Происшествия
Главу администрации города Межгорье допросили следователи СК
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Михаила Киреева назначили министром ЖКХ Башкирии
Политика
Михаила Киреева назначили министром ЖКХ Башкирии
Радий Хабиров отказался работать с действующим руководством Минэкологии Башкирии
Политика
Радий Хабиров отказался работать с действующим руководством Минэкологии Башкирии
Радий Хабиров распорядился в короткие сроки завершить строительство мостов в Бурзянском и Куюргазинском районах
Экономика
Радий Хабиров распорядился в короткие сроки завершить строительство мостов в Бурзянском и Куюргазинском районах
Радий Хабиров: "Охота должна быть предельно цивилизованной и щадящей"
Политика
Радий Хабиров: "Охота должна быть предельно цивилизованной и щадящей"
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: