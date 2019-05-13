Илья Терехов назначен главой администрации ЗАТО Межгорье

В понедельник, 13 мая, во время оперативного совещания в правительстве РБ врио Главы Башкирии Радий Хабиров озвучил новые кадровые решения, сообщает сайт Newsbash.ru.



Решением совета от седьмого мая главой администрации ЗАТО Межгорье назначен Илья Сергеевич Терехов. Ранее чиновник работал секретарем совета города.





Сегодня, 13 мая, врио Главы Башкирии Радий Хабиров проводит очередное оперативное совещание с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств. В режиме видеоконференцсвязи с главами администраций городов и районов планируется обсудить текущую ситуацию в ЖКХ и дорожно-транспортном комплексе, ход проведения весенних полевых работ.



Также будут рассмотрены вопросы, связанные с ремонтом подъездов многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий и приобретением техники для термопрофилирования асфальтобетонных покрытий.