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Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов

Добавлено: 13.05.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов

Радий Хабиров лично будет проверять подъезды, которые проходят стадию ремонта в этом году. Сейчас все работы выходят в активную фазу. До июня планируется закончить ремонт в четверти запланированных домов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Врио вице-премьера Правительства Башкирии Михаил Киреев рассказал, на какой стадии сейчас находится работа по ремонту подъездов. По результатам конкурса определены подрядные организации, которые приступили к выполнению ремонта. До 15 июня планируется отремонтировать 25 процентов подъездов. Работа ремонтных бригад будет усилена.

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Интернет-провайдерам поставлена задача привести кабель-каналы в подъездах в порядок. Проводятся подготовительные работы, но не во всех домах, где планируется ремонт, это сделано. Министерством ЖКХ осуществляется мониторинг хода работ. При проведении ремонта мы столкнулись со случаями акта вандализма. Киреев попросил МВД оказать содействие по организации оперативного реагирования.

Радий Хабиров:
Мы когда завершаем все ремонты? 15 сентября? Я предлагаю в середине лета сделать промежуточный отчет. Я так понимаю, что во всех муниципалитетах доведены деньги. Теперь надо, чтобы общественный контроль велся. Конкурс на лучший подъезд - объявлен. Мы договаривались еще, чтобы совместить ремонт подъезда и общественного пространства. Посмотрю по графику, поеду посмотрю как осуществляется ремонт.

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