Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
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Радий Хабиров лично будет проверять подъезды, которые проходят стадию ремонта в этом году. Сейчас все работы выходят в активную фазу. До июня планируется закончить ремонт в четверти запланированных домов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Врио вице-премьера Правительства Башкирии Михаил Киреев рассказал, на какой стадии сейчас находится работа по ремонту подъездов. По результатам конкурса определены подрядные организации, которые приступили к выполнению ремонта. До 15 июня планируется отремонтировать 25 процентов подъездов. Работа ремонтных бригад будет усилена.
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Радий Хабиров:
Мы когда завершаем все ремонты? 15 сентября? Я предлагаю в середине лета сделать промежуточный отчет. Я так понимаю, что во всех муниципалитетах доведены деньги. Теперь надо, чтобы общественный контроль велся. Конкурс на лучший подъезд - объявлен. Мы договаривались еще, чтобы совместить ремонт подъезда и общественного пространства. Посмотрю по графику, поеду посмотрю как осуществляется ремонт.
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