В Башкирии скоропостижно скончался и.о. вице-премьера Правительства РБ Артур Ахметханов
Комментарии (0)
Загрузка...
В республике в возрасте 56 лет скончался и.о. вице-премьера Правительства РБ Артур Ахметханов. О печальном известии в соцсетях сообщил врио Главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
«…Ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего», — написал Радий Хабиров.
Артур Ахметханов был назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в октябре 2018 года. Чиновник курировал силовой блок.
Читайте также
Образование
В Башкирии наградили молодых ученых
Политика
Лира Игтисамова временно возглавит министерство финансов Башкирии
Политика
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
Политика
Команда Радия Хабирова: кого и на какие должности назначил врио Главы Башкирии
Политика
В Башкирии Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ
Политика
Ахметханов Артур: кто он новый вице-премьер Башкирии курирующий вопросы безопасности
Политика
В Башкирии вопросы безопасности будет курировать Артур Ахметханов
Политика
Радий Хабиров прокомментировал инициативу кабмина об уходе в отставку