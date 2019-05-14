В Башкирии скоропостижно скончался и.о. вице-премьера Правительства РБ Артур Ахметханов

В республике в возрасте 56 лет скончался и.о. вице-премьера Правительства РБ Артур Ахметханов. О печальном известии в соцсетях сообщил врио Главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





«…Ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего», — написал Радий Хабиров.

Артур Ахметханов был назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в октябре 2018 года. Чиновник курировал силовой блок.

Артур Ахметханов в 1999–2005 годах работал начальником УГИБДД МВД РБ. В 2005–2008 годах был заместителем министра внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности МВД РБ. С 2008 по 2015 год был министром внутренних дел по Республике Северная Осетия. В 2016–2018 годах временно исполнял обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии России.



