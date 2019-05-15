Выборы Главы Башкирии могут пройти 8 сентября

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии намерены 30 мая принять решение о дате проведения выборов главы республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



– Дата определена в соответствии с действующим законодательством. 11 октября 2018 года Указом Президента Российской Федерации в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий была принята отставка главы Башкирии. Согласно статье 10 Кодекса республики о выборах в случае досрочного прекращения полномочий выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября. Соответственно выборы главы должны быть назначены на 8 сентября, – объяснил он.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, выборы предполагается назначить на 8 сентября.

Константин Толкачев также сообщил, что руководитель региона избирается на пять лет. Им может стать любой соответствующий требованиям гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет. Процедура выборов основана на равном и прямом избирательном праве при тайном голосовании.