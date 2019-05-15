Выборы Главы Башкирии могут пройти 8 сентября
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Депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии намерены 30 мая принять решение о дате проведения выборов главы республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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– Дата определена в соответствии с действующим законодательством. 11 октября 2018 года Указом Президента Российской Федерации в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий была принята отставка главы Башкирии. Согласно статье 10 Кодекса республики о выборах в случае досрочного прекращения полномочий выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября. Соответственно выборы главы должны быть назначены на 8 сентября, – объяснил он.
Константин Толкачев также сообщил, что руководитель региона избирается на пять лет. Им может стать любой соответствующий требованиям гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет. Процедура выборов основана на равном и прямом избирательном праве при тайном голосовании.
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