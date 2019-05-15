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Радий Хабиров назвал упырями жителей портящих отремонтированные подъезды

Добавлено: 15.05.19
Просмотров: 116
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров назвал упырями жителей портящих отремонтированные подъезды

Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях рассказал историю о том, как 12 лет назад один из глав районов ударил местного жителя по лицу. Бить было за что: мужчина испортил новый забор, потому что ему было лень идти в обход. На этом примере глава республики поддержал ужесточение наказания для тех, кто портит подъезды, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Глава Башкирии Радий Хабиров посетовал на тех жителей республики, которые постоянно портят новые подъезды. Он назвал таких жителей "упырями" и призвал соседей объединиться против них, напомнив о необходимости ужесточения административного наказания за порчу имущества. В связи с этим Хабиров вспомнил историю, которая приключилась с ним 12 лет назад.

Радий Хабиров:
Как-то раз, лет 12 назад, ко мне подошел глава одного из районов. Весь белый. Говорит: «Меня посадят, наверное». Мы тогда готовились к большому мероприятию на территории его района. Глава предложил сидевшим на завалинке мужикам дать штакетник на новые заборы, чтоб поменяли взамен покосившихся. Нам, говорят, и так хорошо. Не будем менять. Ну, глава нашел рабочих, все-таки поменял штакетник. Покрасил. А наутро увидел, как тот же мужик выламывает штакетины. Ему, видите ли, напрямую там ходить надо, три метра лень обходить. Ну, глава не сдержался и дал тому в морду. Я против насилия. Но, боюсь, тут тоже не сдержался бы.


Руководитель региона отметил, что такая же история происходит и новыми подъездами в регионе. В отремонтированных подъездах жители республики стали разбивать стекла и бить стены. Хабиров призвал всех неравнодушных людей в таких случаях немедленно вызывать участковых и не жалеть тех, кто постоянно все разрушает.

Напомним, программа ремонта подъездов в Башкирии рассчитана до 2024 года. Ежегодно министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципалитетами будет приводить в порядок тысячи подъездов в многоквартирных домах. В этом году первый этап работ закончится уже 15 июня.

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