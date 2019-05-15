Радий Хабиров назвал упырями жителей портящих отремонтированные подъезды
Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях рассказал историю о том, как 12 лет назад один из глав районов ударил местного жителя по лицу. Бить было за что: мужчина испортил новый забор, потому что ему было лень идти в обход. На этом примере глава республики поддержал ужесточение наказания для тех, кто портит подъезды, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Радий Хабиров:
Руководитель региона отметил, что такая же история происходит и новыми подъездами в регионе. В отремонтированных подъездах жители республики стали разбивать стекла и бить стены. Хабиров призвал всех неравнодушных людей в таких случаях немедленно вызывать участковых и не жалеть тех, кто постоянно все разрушает.
Напомним, программа ремонта подъездов в Башкирии рассчитана до 2024 года. Ежегодно министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципалитетами будет приводить в порядок тысячи подъездов в многоквартирных домах. В этом году первый этап работ закончится уже 15 июня.