На заседании парламента Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова

Уфимская общественница Лилия Чанышева на заседании парламента Башкирии потребовала отставки Радия Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Дело в том, что накануне в Уфе проходило общественное обсуждение исполнения бюджета за 2018 год. Чанышева не согласилась с официальной информацией от министра финансов о зарплате работников бюджетной сферы. Девушка предоставила документы, которые говорят о том, что зарплаты молодых соцработников и учителей школ не превышает 20 тысяч рублей. Это не соответствует указам руководства. Так же оппозиционер негативно высказалась о мусорной реформе, экологической ситуации в Сибае и гибели озимых.





- Бюджет исполнен халатно. Я требую, чтобы Хабиров ушел в отставку. Также я требую реально поднять зарплату бюджетникам, - заявила Чанышева.