На заседании парламента Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова
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Уфимская общественница Лилия Чанышева на заседании парламента Башкирии потребовала отставки Радия Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.
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- Бюджет исполнен халатно. Я требую, чтобы Хабиров ушел в отставку. Также я требую реально поднять зарплату бюджетникам, - заявила Чанышева.
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