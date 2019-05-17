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На заседании парламента Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова

Добавлено: 17.05.19
Просмотров: 76
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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На заседании парламента Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова

Уфимская общественница Лилия Чанышева на заседании парламента Башкирии потребовала отставки Радия Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова

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Дело в том, что накануне в Уфе проходило общественное обсуждение исполнения бюджета за 2018 год. Чанышева не согласилась с официальной информацией от министра финансов о зарплате работников бюджетной сферы. Девушка предоставила документы, которые говорят о том, что зарплаты молодых соцработников и учителей школ не превышает 20 тысяч рублей. Это не соответствует указам руководства. Так же оппозиционер негативно высказалась о мусорной реформе, экологической ситуации в Сибае и гибели озимых.


- Бюджет исполнен халатно. Я требую, чтобы Хабиров ушел в отставку. Также я требую реально поднять зарплату бюджетникам, - заявила Чанышева.

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