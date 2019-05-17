Радий Хабиров поставил главам районов еще одну задачу: борьба с суррогатным алкоголем

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров обозначил принцип, по которому оценивает работу глав муниципальных образований. Таким «экзаменом» является борьба с суррогатным алкоголем, заявил Хабиров на сегодняшнем съезде муниципальных образований РБ в уфимском Дворце Молодежи.

«Я считаю, что не существует недостижимых задач. Если цель разумная, то ее можно достичь. И для вас, коллеги, я поставил один маленький экзамен: мы суррогат (суррогатный алкоголь - прим. ред.) победим или нет? Мне просто любопытно. Вот с вами или без, но я это сделаю. Но лучше бы с вами, и легче будет с вами. Это же на самом деле очень простая задача. Давайте вместе навалимся. <...> Мне кажется, что по большей части здесь наша с вами недоработка. Потому что тот же алкоголь, вся гадость, которую продают, ваши же жители продают, которых вы знаете. Есть вещи, которые мы должны с вами вместе решать. Для нас это «борьба за Сталинград», потому что мы боремся за нашу нацию. Либо мы сопьемся и потеряем очень много мужчин, прежде всего рабочего возраста, да и женщины пьют. Либо мы собьем эту историю. У нас все для этого есть. Я очень надеюсь, что этот экзамен вы выдержите, по нему я на вас гляжу и оцениваю вашу работу», - сказал руководитель региона.

Напомним, что Радий Хабиров объявил войну нелегальному алкоголю.

«С этой дрянью мы боремся давно. Но силовики в этой борьбе раньше были сами по себе, муниципалитеты - сами, многочисленные другие ведомства и организации - тоже отдельно. Посмотрев опыт отдельных муниципалитетов, я понял, что в этой борьбе нет главного. Ничего не получается до тех пор, пока люди сами не понимают, что все, хватит, и пора сказать доморощенным бутлегерам: «нет!», - написал он в соцсетях.