Яна Гайдук назначена заместителем министра молодежной политики и спорта Башкирии
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В Башкирии заместителем министра молодежной политики и спорта назначена Яна Гайдук. Она будет курировать молодежную политику и информационно-аналитический блок, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Биография:
Гайдук Яна Александровна родилась 13 января 1982 года в г. Уфе. Закончила Уфимский государственный университет экономики и сервиса по специальности «экономика», аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат политических наук.
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