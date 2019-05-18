Радий Хабиров присоединился к международному диктанту на башкирском языке
Впервые в этом году диктант на башкирском языке прошел на международном уровне. С таким предложением выступил Фонд по развитию и сохранению башкирского языка. Эта инициатива была поддержана руководителем республики, и сегодня Радий Хабиров сам лично принял участие в написании пятого юбилейного диктанта на башкирском языке.
Радий Хабиров вместе со всеми писал текст об Уфе, который написал известный педагог, автор многих учебников, кандидат педагогических наук Вакиль Хажин.
В аудитории со студентами диктант писали заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов, министр образования Айбулат Хажин, министр культуры Амина Шафикова, руководитель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов, народный писатель Башкортостана Нугман Мусин, руководители управлений главы республики, деятели культуры и искусства, представители общественности. Из аудиторий велась онлайн-трансляция для тех, кто решил принять участие в акции из дома в разных точках России и мира. «К вопросу сохранения башкирского языка, его развития как средства общения, как государственного языка мы подходим очень серьезно. Он всегда находится у нас в повестке. В республике сформировался своего рода штаб по развитию национальных языков Башкортостана. Ряд наших предложений прозвучал на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы. Учитывая то обстоятельство, что наши соотечественники проживают по всему миру, мы решили придать диктанту статус международного, что, безусловно, повышает интерес к этому событию. Задача власти в том и состоит, чтобы повысить интерес и дать инструменты для того, чтобы язык учили и говорили на нём», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.