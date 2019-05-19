Радий Хабиров выразил недоверие руководству Роспотребнадзора республики | видео

Радий Хабиров выразил недоверие руководству Роспотребнадзора республики. Поводом стала внеплановая проверка предпринимателя, которую инициировала служба. В итоге – штраф почти на миллион рублей и приостановка деятельности, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Такого результата после обычной проверки Роспотребнадзора, говорит администратор кафе Ксения Тенькова, не ждал никто. Не прошло и года с открытия. Но главным потрясением для работников стало предписание о приостановке деятельности заведения общепита на неопределённый период. Без особых на то причин, уверены сотрудники.
Ксения Тенькова, администратор кафе:
«При проверке мы главному инспектору говорили, что у нас существует комната приёма пищи на цокольном этаже. Ею было предписано нам замечание… Здесь, как вы видите, находятся стол, стулья, чайник и микроволновка — то есть все условия для сотрудников нами созданы».
Как заявляет Ксения Тенькова, она брала всю ответственность за нарушения на себя. Но протоколы были составлены на юрлицо – на них штрафы выше.
«В одном из замечаний было отсутствие отдельной моечной комнаты для того, чтобы обрабатывать яйцо. Оно представлено здесь на цокольном этаже — она сюда просто не дошла».
Инспектор Роспотребнадзора будто намеренно искала нарушения — даже там, где их, можно сказать, не было. К примеру, оказалось, что на разделочных досках и ножах отсутствовала специальная маркировка. Шеф-повар Павел Бороздин отвечает — работники кухни отличают по цвету, это мировые стандарты.
Павел Бороздин, шеф-повар:
«В этом цеху доски маркированы по системе HASSP – красный цвет для мяса, синий для рыбы, и жёлтый для птицы. Соответственно, так же маркированы и ножи».
Целый ряд выявленных нарушений можно было исправить на месте, возмущаются сотрудники. Так, муку из мешка в тот же день переместили в тару. Другое дело, что времени на устранение недочётов предпринимателю никто не давал. Надзорное ведомство уже 17 мая решило, что работа кафе представляет угрозу жизни и здоровью граждан. После закрытия многим работникам пришлось уйти в вынужденный отпуск.
Алина Галиакберова, бармен:
«С четверга наше кафе не работает. Персонал распустили — пока никого не увольняли. Конечно, мы надеемся, что наши рабочие места сохранятся. Так как у нас дети — их надо прокормить, кредиты…»
Кроме того, говорит руководитель предприятия Альберт Мухамедьяров, лишились прибыли и фермеры, которые поставляют продукты в кафе и магазин. Кстати, к их продукции у Роспотребнадзора тоже были замечания. Эти нарушения, кстати, тоже приписали его организации. Так совпало, что директор фирмы на этой неделе выступил с докладом на «Инвестчасе» и вскользь упомянул о возможных штрафных санкциях. Радий Хабиров не оставил данную ситуацию без внимания и решил сам во всём разобраться.
Альберт Мухамедьяров, предприниматель:
«Когда я об этом заявил на «Инвестчасе» Радий Фаритович сказал: «Ну как это?! Ну-ка объясните, расскажите…» И решил сам пройти весь этот путь как проходят его мелкие бизнесмены и предприниматели».
Уже на следующий день Радий Хабиров провел совещание по этому вопросу с участием всех заинтересованных сторон. Пригласил самого предпринимателя, руководство регионального Роспотребнадзора, Госкомитета республики по предпринимательству и туризму, а также юристов и должностных лиц. Руководитель Башкортостана по пунктам исследовал каждый документ. В ходе встречи были представлены протоколы осмотра помещений, рассматривались выявленные нарушения. Сотрудник надзорного ведомства указывала на некие исключительные обстоятельства. Радий Хабиров напомнил о пожеланиях руководства страны. Так, в начале года Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России сделал особый акцент на должном надзоре над бизнесом. И на этом фоне санкции регионального Роспотребнадзора кажутся поспешными. Евгений Степанов заявил, что работу точки общепита остановили якобы всего на пять суток. Но в протоколе указано, что придётся дождаться решения суда. На что Радий Хабиров ответил, что судебные тяжбы редко проходят быстро и выразил недоверие к действиям руководителя ведомства.
Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
«Евгений Викторович, я предлагаю вам рассмотреть эту ситуацию у себя. Я об этой ситуации доложу руководству вашему. Я, честно говоря, надеялся, что вы придёте с другой позицией, по этой ситуации разобравшись. Вы, видимо, защищаете честь вашего мундира. Меня это не устраивает — с Вами я работать не буду».
О том, что сегодня многие контролирующие и надзроные органы откровенно «кошмарят» бизнес, подчас рассчитывая на денежный откуп, заявляют в профильном Госкомитете. Но если начинают прижимать предприятия, которые только выходят на рентабельность, то что говорить о начинающих предпринимателях и фермерах.
Римма Бойцова, и.о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму:
«Врио главы сегодня очень точно определил болевые точки и формальный подход к работе с бизнесом. Госкомитет по предпринимательству продолжит работу по устранению барьеров для ведения предпринимательской деятельности».
А законность санкций в отношении уфимского предпринимателя теперь проверит Прокуратура республики.