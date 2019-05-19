Радий Хабиров выразил недоверие руководству Роспотребнадзора республики | видео

Радий Хабиров выразил недоверие руководству Роспотребнадзора республики. Поводом стала внеплановая проверка предпринимателя, которую инициировала служба. В итоге – штраф почти на миллион рублей и приостановка деятельности, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



«При проверке мы главному инспектору говорили, что у нас существует комната приёма пищи на цокольном этаже. Ею было предписано нам замечание… Здесь, как вы видите, находятся стол, стулья, чайник и микроволновка — то есть все условия для сотрудников нами созданы».

«В одном из замечаний было отсутствие отдельной моечной комнаты для того, чтобы обрабатывать яйцо. Оно представлено здесь на цокольном этаже — она сюда просто не дошла».

«В этом цеху доски маркированы по системе HASSP – красный цвет для мяса, синий для рыбы, и жёлтый для птицы. Соответственно, так же маркированы и ножи».

«С четверга наше кафе не работает. Персонал распустили — пока никого не увольняли. Конечно, мы надеемся, что наши рабочие места сохранятся. Так как у нас дети — их надо прокормить, кредиты…»

Такого результата после обычной проверки Роспотребнадзора, говорит администратор кафе Ксения Тенькова, не ждал никто. Не прошло и года с открытия. Но главным потрясением для работников стало предписание о приостановке деятельности заведения общепита на неопределённый период. Без особых на то причин, уверены сотрудники.Как заявляет Ксения Тенькова, она брала всю ответственность за нарушения на себя. Но протоколы были составлены на юрлицо – на них штрафы выше.Инспектор Роспотребнадзора будто намеренно искала нарушения — даже там, где их, можно сказать, не было. К примеру, оказалось, что на разделочных досках и ножах отсутствовала специальная маркировка. Шеф-повар Павел Бороздин отвечает — работники кухни отличают по цвету, это мировые стандарты.Целый ряд выявленных нарушений можно было исправить на месте, возмущаются сотрудники. Так, муку из мешка в тот же день переместили в тару. Другое дело, что времени на устранение недочётов предпринимателю никто не давал. Надзорное ведомство уже 17 мая решило, что работа кафе представляет угрозу жизни и здоровью граждан. После закрытия многим работникам пришлось уйти в вынужденный отпуск.

Кроме того, говорит руководитель предприятия Альберт Мухамедьяров, лишились прибыли и фермеры, которые поставляют продукты в кафе и магазин. Кстати, к их продукции у Роспотребнадзора тоже были замечания. Эти нарушения, кстати, тоже приписали его организации. Так совпало, что директор фирмы на этой неделе выступил с докладом на «Инвестчасе» и вскользь упомянул о возможных штрафных санкциях. Радий Хабиров не оставил данную ситуацию без внимания и решил сам во всём разобраться.



Альберт Мухамедьяров, предприниматель:



«Когда я об этом заявил на «Инвестчасе» Радий Фаритович сказал: «Ну как это?! Ну-ка объясните, расскажите…» И решил сам пройти весь этот путь как проходят его мелкие бизнесмены и предприниматели».

«Евгений Викторович, я предлагаю вам рассмотреть эту ситуацию у себя. Я об этой ситуации доложу руководству вашему. Я, честно говоря, надеялся, что вы придёте с другой позицией, по этой ситуации разобравшись. Вы, видимо, защищаете честь вашего мундира. Меня это не устраивает — с Вами я работать не буду».

«Врио главы сегодня очень точно определил болевые точки и формальный подход к работе с бизнесом. Госкомитет по предпринимательству продолжит работу по устранению барьеров для ведения предпринимательской деятельности».

Уже на следующий день Радий Хабиров провел совещание по этому вопросу с участием всех заинтересованных сторон. Пригласил самого предпринимателя, руководство регионального Роспотребнадзора, Госкомитета республики по предпринимательству и туризму, а также юристов и должностных лиц. Руководитель Башкортостана по пунктам исследовал каждый документ. В ходе встречи были представлены протоколы осмотра помещений, рассматривались выявленные нарушения. Сотрудник надзорного ведомства указывала на некие исключительные обстоятельства. Радий Хабиров напомнил о пожеланиях руководства страны. Так, в начале года Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России сделал особый акцент на должном надзоре над бизнесом. И на этом фоне санкции регионального Роспотребнадзора кажутся поспешными. Евгений Степанов заявил, что работу точки общепита остановили якобы всего на пять суток. Но в протоколе указано, что придётся дождаться решения суда. На что Радий Хабиров ответил, что судебные тяжбы редко проходят быстро и выразил недоверие к действиям руководителя ведомства.О том, что сегодня многие контролирующие и надзроные органы откровенно «кошмарят» бизнес, подчас рассчитывая на денежный откуп, заявляют в профильном Госкомитете. Но если начинают прижимать предприятия, которые только выходят на рентабельность, то что говорить о начинающих предпринимателях и фермерах.А законность санкций в отношении уфимского предпринимателя теперь проверит Прокуратура республики.