Рустам Мусин возглавил Краснокамский район, Павел Трапезников стал главой Мишкинского района

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров в рамках оперативного совещания в правительстве РБ сообщил о кадровых назначениях в районах Башкирии. Так, исполняющим обязанности руководителя администрации Краснокамского района назначен Рустам Мусин, который ранее был главой муниципалитета Мишкинского района. Соответствующее решение было принято 15 мая, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Мы уже говорили, что Краснокамский район у нас лихорадило. Надеемся, что новый глава наведет там порядок, поскольку сам суниципалитет сильный», - отметил Радий Хабиров.

Полномочия, находившегося на этой должности, прекращены в связи с отзывом допуска к государственной тайне. Мишкинского района временно назначен, работавший в администрации заместителем по вопросам строительства и жизнеобеспечения.

Справка:

53-летний Рустам Мусин родился в деревне Иштыбаево Мишкинского района Башкирии. ОН работал ветеринарным врачом в местном совхозе, в с 1996 по 2000 годы — замглавы администрации Мишкинского района по работе с кадрами. Возглавил район он в феврале 2015 года.