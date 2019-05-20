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Рустам Мусин возглавил Краснокамский район, Павел Трапезников стал главой Мишкинского района

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 119
Рубрика: Политика
Теги: Краснокамский район
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Рустам Мусин возглавил Краснокамский район, Павел Трапезников стал главой Мишкинского района

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров в рамках оперативного совещания в правительстве РБ сообщил о кадровых назначениях в районах Башкирии. Так, исполняющим обязанности руководителя администрации Краснокамского района назначен Рустам Мусин, который ранее был главой муниципалитета Мишкинского района. Соответствующее решение было принято 15 мая, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Полномочия Разифа Гильмуллина, находившегося на этой должности, прекращены в связи с отзывом допуска к государственной тайне.
«Мы уже говорили, что Краснокамский район у нас лихорадило. Надеемся, что новый глава наведет там порядок, поскольку сам суниципалитет сильный», - отметил Радий Хабиров.
Главой Мишкинского района временно назначен Павел Трапезников, работавший в администрации заместителем по вопросам строительства и жизнеобеспечения.

Справка:
53-летний Рустам Мусин родился в деревне Иштыбаево Мишкинского района Башкирии. ОН работал ветеринарным врачом в местном совхозе, в с 1996 по 2000 годы — замглавы администрации Мишкинского района по работе с кадрами. Возглавил район он в феврале 2015 года.

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