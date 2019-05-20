Радий Хабиров: "Идея по обеспечению жильем многодетных семей не реализуется"

Во время оперативного совещании в правительстве РБ Радий Хабиров поинтересовался, как ведется работа по обеспечению земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, а также родителей детей-инвалидов. С докладом выступил и.о. министра земельных и имущественных отношений РБ Олег Полстовалов, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Всего за квартал показатель был увеличен с 59 до 67 процентов, — подчеркнул Олег Полстовалов. — С начала текущего года двум льготным категориям граждан было предоставлено 1600 земельных участков. До конца года за счет субсидий республиканского бюджета будет предоставлено еще 5497 участков. На эти цели в текущем году выделено более 14 миллионов рублей.

Чиновник сообщил, что в Башкирии земельные участки для индивидуального строительства жилья могут получить многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, молодые семьи и работники бюджетной сферы. По состоянию на 1 мая текущего года на учет поставлено 57819 многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом. Всего этим категориям граждан было предоставлено более 38 тысяч земельных участков. Таким образом, обеспеченность земельными участками многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, составляет 67 процентов.

И.о. министра обратил внимание на то, что в ряде районов выделенные субсидии на предоставление земельных участков нуждающимся не осваиваются. Среди таких районов он назвал Абзелиловский, Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Гафурийский, Дюртюлинский, Иглинский, Караидельский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Стерлитамакский, Уфимский и Янаульский, а также города Агидель, Нефтекамск и Стерлитамак.

— Причинами несвоевременного освоения средств являются затягивание муниципалитетами сроков подготовки документов для проведения торгов по выбору подрядчиков по межеванию земельных участков, несвоевременное формирование документов территориального планирования, отсутствие средств на подготовку проектов планировки и межевания территорий, — сказал Олег Полстовалов.

— Считайте полреспублики у нас находится в зоне от 30 до 60 процентов, что неправильно, — сказал радий Хабиров, выслушав доклад. — Придется нам вернуться к этому вопросу. В конце мая готовьте совещание. Уфе, Нефтекамску, другим городам и районам — мы должны им помогать, осуществить межмуниципальное взаимодействие. Пригласите на совещание глав муниципалитетов, которые находятся в «красной» зоне. Я не очень понимаю, почему в Иглинском районе смогли эту проблему решить, а в Аургазинском, Туймазинском, Чишминском — нет. Что, земли что ли нет? Я понимаю, что в пределах городских округов земли нет, и они решат эту проблему только за счет выделения участков в соседних муниципальных районах. Но Аургазинский, Белорецкий, Туймазинский, Чишминский районы почему эту проблему не решили? Немаленькие районы. Пусть коллеги письменно мне объяснят эту ситуацию.

Также и.о. министра отметил, что темпы предоставления земельных участков во всех районах разные. В «красной» зоне, где сложилась наиболее сложная ситуация с предоставлением земельных участков, находятся Аургазинский, Белорецкий, Туймазинский, Чишминский районы и города Октябрьский, Салават, Стерлитамак. В них темпы предоставления земельных участков составляют от 30 до 60 процентов. А в Нефтекамске и Уфе менее 30 процентов. Например, в Уфе в этом году было предоставлено всего семь земельных участков, а в очереди на получение находится более семи тысяч человек.

Также Радий Хабиров обратил внимание на отсутствие инфраструктуры на участках, которые выделяются нуждающимся семьям для индивидуального строительства жилья.

— Огромные участки земель стоят пустые, потому что нет коммуникаций, — сказал врио Главы РБ. — Жду от вас предложений. Мы готовы увеличить финансирование с учетом трат на проведение инженерных коммуникаций.

— Мы должны понять всю картину бедствия, чтобы понять, что нам предстоит сделать, — подчеркнул Радий Хабиров. — А то мы нарезали участки и отдали. Голое поле стоит, вроде как задача выполнена, но, по сути, она не выполнена. Люди не строятся. Заданная цель не достигается. Эти участки потом на общем рынке появляются, их продают. В итоге хорошая идея по обеспечению жильем многодетных семей не реализуется.

Руководитель региона поручил чиновникам провести инвентаризацию земель, которые предоставлены населению.